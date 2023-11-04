صور/ الاحتلال يدعي انه عثر على مواد استخباراتية قيّمة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الساعات الماضية، أن القوات العسكرية عثرت على وثائق استخباراتية مختلفة من قاعدة تابعة لحماس داخل قطاع غزة، وفقًا للموقع الإخباري الإسرائيلي يديعوت أحرونوت.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن المعلومات التي تم الحصول عليها تشمل أوامر وتحرّكات حركة حماس العملياتية، ومخططات القيادة وأدوات الاتصال، والتفاصيل الشخصية لكل من القادة والإرهابيين داخل المنظمة الإرهابية.

وقال: «يتم فحص هذه المواد من قبل جهاز المخابرات والوحدات الأخرى ذات الصلة وسيستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي في العمليات القتالية المستقبلية».

وعقب وصول الجيش الإسرائيلي إلى تلك القاعدة لحماس، أجرى الجنود عمليات تفتيش شاملة، موضحًا أنه «تم العثور على مواد استخباراتية قيمة».

وصرح المقدم «Z.»، قائد كتيبة استطلاع جفعاتي -وهو أحد الوية المشاة في جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودة تحت قيادة المنطقة الجنوبية- أن «لواء جفعاتي يعمل داخل قطاع غزة».

وتابع: «خلال هذه العملية، وبالاشتراك مع الكتيبة 196، توغلت الوحدة في قلب القاعدة، ودخلت في معارك ضارية مع حماس.. قضينا على عدد كبير من التهديدات ودمرنا الأنفاق وأعدنا مواد استخباراتية حيوية».