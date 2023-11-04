حملة للتبرع بالدم في صريح اربد لمصابي العدوان على غزة

وطنا اليوم-نظمت لجنة صحة المجتمع المحلي وشبطة الطوير التربوي في بلدة الصريح بلواء بني عبيد بمحافظة اربد، اليوم السبت، حملة تبرع بالدم للجرحى والمصابين في قطاع غزة.

وقالت رئيسة لجنة صحة المجتمع المحلي فاطمة السعدي، إن الحملة التي نُظمت في مركز صحي الصريح الشامل بالتعاون مع جمعتي العلوم والتكنولوجيا واربد الأهلية وجمعية الأيتام، شهدت إقبالا لافتا منذ بداية انطلاقها صباح اليوم.

وقال رئيس المركز الدكتور طارق النابلسي، إنه تم جمع 100 وحدة دم حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وكانت فاعليات شعبية في لواء بني عبيد والجهات المشاركة بالحملة نفذت وقفة تضامنية مع غزة رفعت خلالها شعارات تندد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والعزل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة في قطاع غزة.

–(بترا)