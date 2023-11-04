بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إعلام إسرائيلي: الإسرائيليون لا يثقون بإدارة المعركة

4 نوفمبر 2023
إعلام إسرائيلي: الإسرائيليون لا يثقون بإدارة المعركة

وطنا اليوم – أعلنت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّه سُمح بنشر أسماء 4 قتلى جدد من “الجيش” الإسرائيلي، ليصل عدد القتلى المُعلن عن أسمائهم باعترافٍ من “جيش” الاحتلال إلى 27 قتيلاً منذ بداية توسيع العمليات البرية في القطاع.

كما تمّ إجلاء أكثر من 260 جريحاً من جنود الاحتلال في القطاع، وذلك حينما أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، تحت بند “سُمح بالنشر”، بإحضار 71 جريحاً إلى مستشفى “برزيلاي” في عسقلان المحتلة، لافتةً إلى أنّه منذ بدء الحرب على قطاع غزّة وحتى الآن، عالج المستشفى وحده 1513 جريحاً بمستوياتٍ مختلفة من الخطورة، مع عددٍ كبير من الإصابات الخطرة والخطرة جداً (الميؤوس منها).

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن مقتل قائد دبابة في الكتيبة 52 في المعركة شمال قطاع غزة، كما تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تمثيل قذائف المقاومة الفلسطينية المضادة للدروع تهديداً مركزيّاً لقوات الاحتلال.

الإعلام الإسرائيلي أكّد أنّ “الجيش” الإسرائيلي مازال أمامه أياماً “أكثر صعوبة” في معاركهِ البريّة مع مقاتلي “كتائب القسام” في قطاع غزّة.

وعلّقت عدّة وسائل إعلامٍ إسرائيلية على مقاطع الفيديو التي تنشرها كتائب القسّام لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مناطق الاشتباك، قائلةً إنّه “باستخدام كاميرا GoPro، يُسجلون العمليّة كما في لعبة Call of Duty (لعبة إلكترونية شهيرة للعمليات القتالية)”.

ونشرت القناة “الـ13” الإسرائيلية نتائج استطلاعٍ للرأي علّقت على العمليات التي يقوم بها “الجيش” الإسرائيلي في قطاع غزّة، كشفت فيه أنّ 56% من الإسرائيليين لا يثقون برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في إدارة المعركة.

وأجرت القناة الإسرائيلية نفسها استطلاعاً آخر للرأي حمّل فيه 44 % من الإسرائيلين نتنياهو مسؤولية الفشل في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، مقابل ما نسبته 33% من الإسرائيليين يعتقدون أن المسؤول هو رئيس الأركان، هرتسي هليفي.

كما أضاء الإعلام الإسرائيلي على أنّ ما نسبته 47% من الإسرائيليين يعتقدون أنّه على نتنياهو “أن يستقيل في نهاية الحرب”، مقابل 29% يعتقدون أنّه “يجب أن يستقيل فوراً”.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:45

“القسام”: القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا

23:41

وول ستريت جورنال: معدل قتل الجنود الإسرائيليين في غزة أكثر من ضعف 2014

23:31

عاجل – تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيلية ضد نتنياهو.. ومطالب بإعادة “رهائن حماس”

23:25

عاجل / بعد الرعب الذي شكله لجنود الاحتلال ..وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة لقتل قائد حركة حماس يحيى السنوار .. ويقول “إن ذلك سيؤدي الى إنتهاء الحرب بأسرع وقت”

23:18

عاجل – القسام تطلق 12صاروخ على تل أبيب الان

23:15

بعد المقاطع التي نشرتها المقاومة استطلاع يشير الى ان 76% يطالبون برحيل نتنياهو

22:56

عاجل ..الأمين العام لحزب إرادة في لقاء على شاشة التلفزيون الأردني و رسائل هامة … فيديو

20:51

نحو إتحاد عربي … يشبه نظام الاتحاد الأوروبي

20:25

الخنساء في غزة

20:15

الميثاق الوطني ينظم وقفة تضامنية مع غزة في محافظة المفرق

20:11

#عاجل.. أبو عبيدة: سلاح القنص ينفذ عمليات دقيقة على من يجرؤ لإخراج رأسه من الدبابة. #عاجــــــــل.. أبو عبيدة: ما نفعله من تدمير قوات العدو واعتلاء آلياته سننشره في الساعات القادمة.

19:50

عاجل – بعد قليل.. كلمة صوتية للناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023