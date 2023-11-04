إعلام إسرائيلي: الإسرائيليون لا يثقون بإدارة المعركة

وطنا اليوم – أعلنت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّه سُمح بنشر أسماء 4 قتلى جدد من “الجيش” الإسرائيلي، ليصل عدد القتلى المُعلن عن أسمائهم باعترافٍ من “جيش” الاحتلال إلى 27 قتيلاً منذ بداية توسيع العمليات البرية في القطاع.

كما تمّ إجلاء أكثر من 260 جريحاً من جنود الاحتلال في القطاع، وذلك حينما أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية، تحت بند “سُمح بالنشر”، بإحضار 71 جريحاً إلى مستشفى “برزيلاي” في عسقلان المحتلة، لافتةً إلى أنّه منذ بدء الحرب على قطاع غزّة وحتى الآن، عالج المستشفى وحده 1513 جريحاً بمستوياتٍ مختلفة من الخطورة، مع عددٍ كبير من الإصابات الخطرة والخطرة جداً (الميؤوس منها).

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، عن مقتل قائد دبابة في الكتيبة 52 في المعركة شمال قطاع غزة، كما تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تمثيل قذائف المقاومة الفلسطينية المضادة للدروع تهديداً مركزيّاً لقوات الاحتلال.

الإعلام الإسرائيلي أكّد أنّ “الجيش” الإسرائيلي مازال أمامه أياماً “أكثر صعوبة” في معاركهِ البريّة مع مقاتلي “كتائب القسام” في قطاع غزّة.

وعلّقت عدّة وسائل إعلامٍ إسرائيلية على مقاطع الفيديو التي تنشرها كتائب القسّام لالتحام مقاتليها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مناطق الاشتباك، قائلةً إنّه “باستخدام كاميرا GoPro، يُسجلون العمليّة كما في لعبة Call of Duty (لعبة إلكترونية شهيرة للعمليات القتالية)”.

ونشرت القناة “الـ13” الإسرائيلية نتائج استطلاعٍ للرأي علّقت على العمليات التي يقوم بها “الجيش” الإسرائيلي في قطاع غزّة، كشفت فيه أنّ 56% من الإسرائيليين لا يثقون برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في إدارة المعركة.

وأجرت القناة الإسرائيلية نفسها استطلاعاً آخر للرأي حمّل فيه 44 % من الإسرائيلين نتنياهو مسؤولية الفشل في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، مقابل ما نسبته 33% من الإسرائيليين يعتقدون أن المسؤول هو رئيس الأركان، هرتسي هليفي.

كما أضاء الإعلام الإسرائيلي على أنّ ما نسبته 47% من الإسرائيليين يعتقدون أنّه على نتنياهو “أن يستقيل في نهاية الحرب”، مقابل 29% يعتقدون أنّه “يجب أن يستقيل فوراً”.