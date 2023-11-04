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المصري: حماس تخوض حرب حقيقية على أرض الميدان

4 نوفمبر 2023
المصري: حماس تخوض حرب حقيقية على أرض الميدان

قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري بأن حزب الله ومن خلال أمين عام الحزب حسن نصرالله قرر الابتعاد عن خط النار خوفاً من التهديدات الصهيونية بتدمير لبنان في حال انضمت لحماس في الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة .

وأضاف المصري بأن حسن نصرالله ظهر في خطابه مراعياً لمصالح الجمهورية اللبنانية ، وخائفاً من جرها إلى ويلات الحرب التي من شأنها إعادة جلب الدمار إلى لبنان ، وهو ما لم يرغب به نصرالله .

وبين لسرايا بأن نصرالله متوجل من جر إيران للأحداث كونها الحليف والأب الروحي للحزب في المنطقة ، ودخول حزب الله إلى الحرب يعني المشاركة الإيرانية سواءً على الأرض أو من خلال الدعم اللوجستي والعسكري .

ولفت المصري إلى أن حماس تخوض حرب حقيقية على أرض الميدان وهو ما لم يقم به الحوثيون من خلال إعلان دخولهم إلى الحرب عن بعد ، معتبراً أن الدخول إلى الحرب بهذه الطريقة لا يعتبر دخولاً حقيقياً إلا من خلال المشاركة على ميدان الحرب .

وأشار المصري إلى أن الشارع العربي توقع من حزب الله إعلان الدخول في الحرب ومساندة المقاومة الفلسطينية في صد العدوان عن أراضيها ، لكن حزب الله وعلى الرغم من جهوزيته للدخول في وضع عسكري إلى الحرب ، إلا أنه لم يرغب في تكرار ما حدث في لبنان سابقاً أثناء المواجهة مع العدو الإسرائيلي .

 


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