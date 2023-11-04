بعد 27 يوم من التدمير في غزة.. البرلمان العربي يطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

تقدم البرلمان العربي بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل”، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ بدعم ومساندة دول كبرى.

وطالب البرلمان العربي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني ليلًا ونهارًا، حتى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء هذا العدوان الدموي العشرة آلاف شهيد، وأكثر من 32 ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب.