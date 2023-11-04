جيش الاحتلال: العدد يرتفع أبلغنا عائلات 242 جنديا أسيرا و 341 قتلوا في معركة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إبلاغ “عائلات 242 أسيرا لدى المقاومة الفلسطينية بغزة”.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي: “أبلغنا عائلات 341 قتيلا من الجنود خلال معركة طوفان الأقصى”.

وتابع بأن الجيش سيواصل جهوده لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، في (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.