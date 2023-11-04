بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حرب الأنفاق تحتدم.. أولى شهادات جنود الاحتلال تتدفّق من غزة

منذ ساعة واحدة
حرب الأنفاق تحتدم.. أولى شهادات جنود الاحتلال تتدفّق من غزة

 

نقل موقع إخباري إسرائيلي شهادات لجنود جيش الاحتلال من ساحات المعارك المحتدمة في قطاع غزة مع مقاتلي المقاومة، تحدثوا فيها عما سموه “حرب فتحات العيون” في إشارة إلى شبكة الأنفاق وطريقة استخدامها من قبل مقاتلي الفصائل.

وكتب المراسل العسكري لموقع “والا” أمير بوحبوط أن معظم عمليات إطلاق النار على جنود الجيش الإسرائيلي تأتي من “آلاف الآبار” وشبكة أنفاق طويلة ومتفرعة داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن “التحدي الأبرز للجيش هو تطهيرها بشكل كامل ومنع هجمات مفاجئة في وقت لاحق من المناورة البرية”.

وفي ظل الانتقادات الموجهة لجيش الاحتلال لبطء تقدم الآلاف من جنوده الذين توغلوا في عمق القطاع منذ يوم الجمعة، بات من شبه المؤكد أن القوات الإسرائيلية في المنطقة تخوض “حرب فتحات الأنفاق” أو ما يسمى “العيون”.

وتشير شهادات الجنود التي نقلها موقع “والا” إلى أن منطقة القتال في القطاع تضم آلاف العيون التي تقود إلى شبكة أنفاق متفرعة، تسمح لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتقال من منطقة إلى أخرى لأميال.

وعليه، فإن تعليمات قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان كانت “تطهير الخلايا الميدانية المختلفة بشكل شامل، وتدمير هذه العيون باستخدام التخريب والأدوات الهندسية المختلفة، مع الحرص على حماية القوات لمنع خروج مقاتلي حماس إلى الميدان”.

وبحسب الشهادات التي حصل عليها موقع “والا”، فإن معظم مقاتلي حماس أطلقوا النار عندما خرجوا من هذه الفتحات. وقالوا “يخرج مقاتلو حماس من العيون، ويطلقون صاروخا مضادا للدبابات أو يفتحون النار، ثم يعودون إلى النفق، ويغلقون غطاء حديديا ويختفون، هناك نطاق كبير جدا من العيون مصممة لضربنا وتأخير المناورة”.

وعلم “والا” أيضا أنه إلى جانب هذه الضربات، وقعت أيضا “حالات معزولة من الاشتباكات قصيرة المدى، بينما فاجأت قوات الجيش الإسرائيلي حماس بالقرب من المناطق المبنية”.

ويستخدم جيش الاحتلال عددا كبيرا جدا من الطائرات المسيرة من مختلف الأحجام لتوفير صورة واسعة ودقيقة قدر الإمكان من الميدان ترسل لغرف القيادة الأمامية للألوية في إسرائيل وأيضا إلى “مقر القيادة” في هكيريا بتل أبيب، مما يتيح فهم ساحة المعركة والاستجابة السريعة لأي حدث حسب “والا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

#عاجل| الجيش الإسرائيلي يدمر في ساعتين مسجدي “علي بن أبي طالب” و”الاستجابة” جنوب مدينة غزة

12:12

المومني يحاضر في كلية الدفاع الوطني حول جدلية العلاقة بين علم السياسة والعلاقات الدولية

11:28

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

11:25

عاجل – الاحتلال إسرائيلي يقصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء

11:07

كيف نقرأ خطاب نصرالله ؟

10:57

بمناسة خطاب نصر الله التضليلي قراءة عميقة في حقيقة التآمر الإيراني على العرب

10:39

قراءة في خطاب نصر الله!

10:14

119 ضحايا زلزال ضرب نيبال

10:13

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار: تحسن مناخ الاستثمار بالأردن ونمو قياسي للتدفقات والمشاريع الأجنبية

10:00

خليط حزبي “غير مسبوق” احتشد في الرابية يجمع الوسط بالإسلامي مع اليساريين

09:43

مراسل تلفزيون فلسطين أصبح هو الخبر…

09:39

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى النصر للأطفال غرب غزة

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023