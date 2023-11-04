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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

منذ ساعتين
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

 

‏قصف طائرات الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤيي آلاف النازحين الفلسطينيين في مخيم جباليا اللاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

‏وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات النازحين الفلسطينيين.

وتعد مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا من أكبر مدارس الإيواء في القطاع والتي تؤيي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين لجؤوا إليها في ظل قصف الاحتلال لمنازلها وللأحياء السكنية بغزة بشكل عشوائي.

ولليوم التاسع والعشرين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وتقصف طائرته المباني والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين، كما تقصف المستشفيات والمساجد والمدارس التي تؤيي النازحين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء، والتي بلغت 9227 شهيدا بينهم 3826 طفلا و 2405 إمرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغ عن مفقودين.

وأعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة، أن النساء والأطفال يشكلون 67 بالمئة من إجمالي عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك، الجمعة، لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الطفولة “يونيسف”، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.


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