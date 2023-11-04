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119 ضحايا زلزال ضرب نيبال

منذ 3 ساعات
119 ضحايا زلزال ضرب نيبال

وطنا اليوم-لقي ما لا يقل عن 119 شخصا مصرعهم في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب نيبال، على عمق 18 كيلومترا بقوة 5,6 درجة وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وبينت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن الزلزال ضرب أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهمالايا، الليلة الماضية، وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت.
وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها.
ويذكر أن نحو 9 آلاف شخص لقوا حتفهم عام 2015 عندما ضرب زلزال بقوة 7,8 درجة نيبال ودمر أكثر من نصف مليون منزل و8 آلاف مدرسة.


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