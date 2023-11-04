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عاجل/ إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف شارع الرشيد الساحلي غرب قطاع غزة

منذ 4 ساعات
عاجل/ إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف شارع الرشيد الساحلي غرب قطاع غزة

 

عاجل/ إعلام فلسطيني: غارة إسرائيلية جديدة تستهدف شارع الرشيد الساحلي غرب قطاع غزة


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