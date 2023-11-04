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بشكل مفاجئ… لواء لبناني يعلن انه عضوا بمفاوضات تبادل الاسرى ويكشف تفاصيل

منذ 5 ساعات
بشكل مفاجئ… لواء لبناني يعلن انه عضوا بمفاوضات تبادل الاسرى ويكشف تفاصيل

أعلن اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، عن مشاركته في مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال.

وكشف اللواء إبراهيم، عن مشاركته مع المفاوض الأمريكي أموس هوكشتين بالتوسط في عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال، موضحا أنه كان له دور مع هوكشتين بشأن خروج حاملي الجنسية المزدوجة والجرحى من قطاع غزة.

وقال في حديث تلفزيوني إن “هناك تعنتا إسرائيليا في هذا الموضوع وضغطا دوليا كبيرا لإنجازه”، آملا في أن تتم الصفقة قريبا.

واعتبر اللواء إبراهيم أن “اليد العليا في هذا الملف ستكون للفلسطينين”، وقال إنه “لا يعتقد أن حركة حماس والعشرة آلاف من الضحايا الذين سقطوا منذ السابع من أكتوبر، سيقبلون بأقل من تصفير السجون الإسرائيلية، فدماء الأطفال سقطت من أجل هذا الهدف ومن أجل تحرير فلسطين.”

وأعلن اللواء ابراهيم أنه سيستكمل لقاءاته مع قيادات حماس في الخارج، معربا عم أمله أن تحمل هذه اللقاءات الخير للفلسطينيين.

من الجدير ذكره، أن اللواء ابراهيم كان له باع طويل في ملفات أمنية عدة في المنطقة خلال السنوات الـ10 الماضية، كما أن هوكشتاين هو المفاوض الأمريكي الذي توسط بين لبنان والاحتلال للوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية المرتبطة بالثروة الغازية بالبحر المتوسط.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الجمعة، في تحديث لأرقامه، بأن عدد الأسرى الموجودين في غزة بلغ 241 شخصا.

وأفرجت حماس بوقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

 


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