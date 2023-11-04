هنية : مجازر الاحتلال تعبير عن مأزقه في العملية البرية

ندد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية ، الجمعة، بـ”استهداف إسرائيل 3 مستشفيات في قطاع غزة، وهي مجمع الشفاء الطبي والقدس والإندونيسي”.

جاء ذلك في بيان، ندد خلاله هنية بـ”الاستهداف المنظم للمستشفيات”، والذي كان أحدثه اليوم باستهداف الجرحى والمصابين على مدخل مستشفى الشفاء، بالتزامن مع قصف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وقال هنية: “هذه المجازر هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية، وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية”.

وأضاف: “هذه الوحشية التي تزامنت مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (لإسرائيل)، نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال، بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.

وطالب هنية مصر بـ”فتح معبر رفح بشكل كامل، وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك، تكريسا لمسؤوليتها القومية تجاه أشقائهم في القطاع”، وفقا للبيان.

وفي السياق، دعا هنية العالمين العربي والإسلامي لمواصلة التعبير عن غضبهم، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لـ”جرائم الحرب”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما عدوانا مدمرا على غزة، استشهد فيه 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما اسنشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية