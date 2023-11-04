230 ألف غادروا إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى

كشفت صحيفة عبرية، اليوم أن “أكثر من 230 ألف يهودي غادروا إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى”، ويتوقع ارتفاع أعداد المغادرين مع استمرار العدوان على قطاع غزة.

وكشف النقاب عن هذه الإحصاءات في الأسبوع الرابع للعدوان على غزة، وذلك من خلال تقرير لصحيفة /دى ماركر/ الإسرائيلية، الذي “يستعرض لأول مرة ظاهرة الهجرة من إسرائيل في ظل الحرب والتوتر الأمني”.

ووفقا للتقرير، فإن “الظاهرة أخذت تتكشف في الأسبوع الثاني للحرب، وذلك بعد أن أعادت الكثير من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى مطار بن غوريون بعد أن توقفت مع انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

وبحسب إحصاءات سلطة المعابر والمطارات الإسرائيلية التي وثقتها الصحيفة، فإن أكثر من 230 ألف إسرائيلي غادروا البلاد، وبعضهم يعملون لحسابهم الخاص، رغم أن عملهم تم تقليصه بسبب الحرب.

ومع استمرار الحرب -تقول الصحيفة- “أخذ العديد من الإسرائيليين إدارة الحياة مع روتين الطوارئ، في حين يثير الكثيرون تساؤلات بشأن النفقات المالية المرتبطة بالبقاء لفترة طويلة في الخارج، والقدرة على مواصلة العمل عن بعد”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما عدوانا مدمرا على غزة، استشهد فيه 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما اسنشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر العشرات.