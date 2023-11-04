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28 يوم من العدوان على عزة وهذه ابرز التطورات التي رصدتها وطنا اليوم

4 نوفمبر 2023
28 يوم من العدوان على عزة وهذه ابرز التطورات التي رصدتها وطنا اليوم

 

في اليوم الـ 28 من الحرب على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة خلفت عشرات الشهداء والمصابين بقصفه مدخل مستشفى الشفاء ومدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع، وألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خطابا أكد فيه بالخصوص أن ما قبل الحرب في غزة ليس كما بعدها.

وتاليا، أبرز تطورات هذا اليوم:

  •     لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية: الأوامر العسكرية بخروج المدنيين من منازلهم مرفوضة وهدفها تهجير المواطنين.
  •     بيان مشترك لمنظمات بالأمم المتحدة: الحاجة ماسة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.
  •     كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة من الصواريخ ردا على المجازر الصهيونية.
  •     الخارجية الأردنية: وزراء خارجية عرب يجتمعون مع بلينكن السبت في عمّان.
  •     الاحتلال يرتكب مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة مما أدى لارتقاء نحو 20 شهيدا.
  •     دولة هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل.
  •     جيش الاحتلال: أبلغنا عائلات القتلى الـ351 من الجنود والشاباك.
  •     إسماعيل هنية: الاستهداف المنظم للمستشفيات يعبر عن مأزق الاحتلال.
  •     ماكرون: مكافحة الإرهاب لا تعني مهاجمة المدنيين بلا تمييز.
  •     انفجار “عنيف جدا” يهز المستشفى الإندونيسي.
  •      15 شهيدا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي عند بوابة مجمع الشفاء الطبي.
  •     قصف يستهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع بغزة.
  •     وزير الجيش الإسرائيلي: لن نوافق على وقف إطلاق النار في غزة دون عودة المحتجزين.
  •     الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في معارك غزة البرية وإجمالي عدد الجنود القتلى منذ بداية المعركة البرية 25.
  •     الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله:

ما قبل الحرب في غزة ليس كما بعدها.
نحن دخلنا المعركة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
لن يتم الاكتفاء بما يجري على الحدود الإسرائيلية على كل حال.
من يريد منع توسع الجبهات في المنطقة عليه وقف العدوان على القطاع.

  •     صور تظهر أشلاء شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف نازحين على طريق الرشيد الساحلي بغزة.
  •     “إن بي سي” عن مسؤولين أميركيين: قلق بالإدارة من أن تصبح واشنطن معزولة عالميا بسبب تحالف بايدن الوثيق مع إسرائيل.
  •     “سي إن إن” عن مصدر دبلوماسي: بلينكن سيدفع إسرائيل نحو الموافقة على وقف مؤقت للغارات على غزة للسماح بالوساطة.
  •     سي إن إن: إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بصعوبة تحقيق أهدافها العسكرية.
  •     صحيفة إسرائيلية: 8 آلاف قذيفة مدفعية ألقيت على غزة.
  •     عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة تتظاهر في تل أبيب.
  •     “المقاومة الإسلامية في العراق”: سنبدأ مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء.
  •     قصف إسرائيلي على خان يونس يخلف 15 شهيدا.
  •     إسرائيل تقصف مكاتب صحفية في غزة.
  •     يديعوت أحرونوت: إسرائيل أفرجت عن 3200 عامل من غزة.
  •     وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل.
  •     مسيرات أميركية تحلق فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين.
  •     قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام مخيم جنين وتقوم بتجريف الطرقات في محيطه.

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