حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يثمن عالياً خطوة الحكومة استدعاء السفير الأردني في تل أبيب

وطنا اليوم – ثمن حزب الوحدويون الديمقراطي الاردني عالياً خطوة الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل أبيب وعدم عودة سفير الاحتلال الصهيوني الى عمان.

وأكد الحزب في بيان له اعتزازه وتثمينه ووقوفنه خلف القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دفاعه عن الحق وانتصاره لكرامة الأمة مطالباً الحكومة بمواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية، لوقف التدخل العسكري والمجازر الدموية البشعة بحق الأشقاء في غزة.

وفيما يلي نص البيان:

إننا في حزب الوحدويون الديمقراطي الاردني نؤكد اعتزازنا وتثميننا ووقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دفاعه عن الحق وانتصاره لكرامة الأمة، والتصدي للمؤامرة الممنهجة، وادانة الجرائم الاسرائيلية البشعة بحق اهلنا في غزة، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام.

إننا في الحزب نؤيد بقوة الخطوة الشجاعة للحكومة الاردنية المتمثله بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستدعاء السفير الأردني من الكيان الصهيوني المحتل، وعدم عودة سفير الاحتلال الصهيوني إلى عمان، والتي تنسجم مع توجهات كافة ابناء الشعب الاردني وكافة الاحزاب الاردنية، التي تدعوا الى موقف رسمي وشعبي موحد ينادي بوقف الجرائم الوحشية الصهيونية المرتكبه ضد أبنا مدينة غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وحرمانه من حقوقه الشرعية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق القرارات الشرعية الدولية. مما يعكس موقفاً حاسماً وصريحاً أمام المجازر الصيهونية بحق أهلنا في مدينة غزة الصامدة. ووضع حد للكارثة الانسانية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني من خلال حرمان أبناء الشعب الفلسطيني حقه في الغذاء والماء والدواء والحياة الامنه والمستقرة فوق ترابه الوطني.

اننا في الحزب نطالب الحكومة الاردنية بمواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية، لوقف التدخل العسكري والمجازر الدموية البشعة بحق اهلنا في غزة فوراً.

‎ كما نطالب كافة الدول العربية والاسلامية ودول العالم بالاقتداء بهذه الخطوة والعمل على طرد سفراء العدو الصهيوني لديهم، من اجل استخدام هذه الورقة للضغط على حكومة الكيان الصهيوني المحتل لإيقاف الحرب الشرسة على المدنيين في غزة.

كما اننا في الحزب نوجه تحية إجلال وإكبار لتضحيات شعبنا الفلسطيني التاريخية ولدماء شهدائنا البررة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

عاشت فلسطين حره عربية وعاش الشعب الفلسطيني البطل ورحم الله شهدائنا الأبرار والخزي والعار للعدو الصهيوني الجبان.