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إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

منذ ساعة واحدة
إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

 

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من قطاع غزة في حوالي 150 عملية إنقاذ جوية وبرية، إلى المستشفيات في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على منصة “إكس”: “منذ بداية القتال، يعمل جنود الوحدة 669، وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة والفرق الطبية وأسراب طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو، تحت النار في عمق قطاع غزة لإنقاذ جنودنا وتقديم العلاج الطبي لهم”.

وأضاف: “تم حتى الآن نقل حوالي 260 جنديا جريحًا إلى المستشفيات في إسرائيل، ضمن 150 عملية إنقاذ جوية وبرية بالتعاون مع القوات البرية ووحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي”.

وتابع: “تقوم فرق الوحدة 669 المتنقلة بتقديم الرعاية الطبية الأولية وإنقاذ الجنود من قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه “تقوم الفرق المتخصصة بإجلاء الجرحى من المنطقة وتنضم إليهم فرق يتم إنزالها في نقاط مختلفة، مما يختصر زمن الإخلاء وينقذ حياة البشر”.


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