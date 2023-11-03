عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون