القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة الجمعة بعيد استهدافه نازحين من شمال القطاع إلى جنوبه موقعا قتلى في صفوفهم، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة “استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الاسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب”.

وأكدت وزارة الصحة في غزة “ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة”.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس “شاهدت خمس جثث تم نقلها الى داخل المشرحة في المستشفى”.

وبحسب شهود عيان، وقع القصف على شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه عبر الساحل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا “استهداف محيط مستشفى القدس” أكثر من مرة الجمعة في تل الهوى بجنوب غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن 14 ألف نازح لجأوا إلى محيط المستشفى.