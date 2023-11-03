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أردنيون ينتفضون نصرة للفلسطينيين في منطقة الرابية

منذ 3 ساعات
أردنيون ينتفضون نصرة للفلسطينيين في منطقة الرابية

وطنا اليوم:يواصل الأردينون، لليوم السابع والعشرين، تنفيذ الوقفات التضامنية مع الفلسطينيين وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وكان آخرها استهداف بوابة مجمع الشفاء الطبي.
وشارك حشود بوقفة احتجاجبة في منطقة الرابية بالقرب من سفارة الاحتلال، تأكيدا للموقف الأردني المندد بالمجازر في قطاع غزة.
نفذ آلاف الأردنيين بعد صلاة الجمعة الرابعة على التوالي، وقفات تضامنية ومسيرات نصرة للمقاومة الفلسطينية، ودعما لأهالي قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 27 يوما.
ويطالب المشاركون في الفعاليات التضامنية بقطع العلاقات الأردنية مع تل أبيب، وإلغاء معاهدة وادي عربة للسلام وأي اتفاقيات تعاون بين عمان وتل أبيب وذلك احتجاجا على عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع


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