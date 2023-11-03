الملك يؤكد مطالبته المجتمع الدولي للضغط لوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا فيه التطورات في قطاع غزة.

وجدد جلالته مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين