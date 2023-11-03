بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

بديلاً عن جامعة الدول العربية ( اتحاد قوى الشعب العربي)

منذ 5 ساعات
بديلاً عن جامعة الدول العربية ( اتحاد قوى الشعب العربي)

أبوعربي إبراهيم أبوقديري
إن تردي الأداء الرسمي العربي ( عجزاً أو تخاذلاً أو تواطؤاً) يستدعي موقفاً شعبياً ثورياً انقلابياً لتصويب
الواقع على مستوى البناء والممارسة، تنهض به قوى الشعب العربي الحية الواعية
المؤثرة كل حب مجاله وقدراته.

وهنا أستأذن القارئ الكريم أنني خالفت بناء المقالة فنياً
فجئت بالخاتمة قبل المقدمة
والمناقشةنسجاماً مع العنوان واستجابة لمقتضى الحال.

أُنشِئت جامعة الدول العربية بداية من سبع دول تلبية لطلب بريطانيا على لسان وزير خارجيتها (إيدن) الذي
كرر تصريحه مرتين نداءً موجهاً للحكام العرب من أجل (صيغة) تجمع تلك الدول …! فكانت ولادة جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥ م.

ولعل الحس الشعبي العارم حينها المتعطش إلى الوحدة
كان قوياً لا يمكن تجاهله، ولكن تم التحايل عليه ومغازلته بل ، ومخادعته بهيكل في تسميته وظاهره الوحدة وفي جوهرحقيقته
يكرس التجزئة التي رسمها
سايكس بيكو.

وعليه فإننا لا نتفاجأ برفض الجامعة للمقترح السوري الذي طالب حينها بجواز السفر العربي جنسية موحدة
… ثم رفض الجامعة أيضأ للمقترح العراقي بشأن فكرة
الدينار العربي، عِملةً موحدة لكل العرب.

أما المواقف الحكومية الرسمية (السلبية) من قضية فلسطين فكثيرة. ومنها : موقف اللجنة الملكية التي هدأت ثورة ١٩٣٦ وفكت الإضراب وطمأنت الناس بحسن نوايا (الصديقة بريطانيا) في حل المشكلة
لصالح أبناء فلسطين… يلي
ذلك المبادرة العربية الأولى
عام ١٩٤٦ حيث عرضت الجامعة توقيع اتفاقية مع
الوكالة اليهودية، رحب الصهاينة بالعرض ولكنهم اشترطوا أن يكون التوقيع
مع كل دولة عربية على انفراد… ثم جاء الموقف العربي الرسمي في ما عرف
بجيش الإنقاذ عام ١٩٤٨ أدنى بكثير مما يجب مع افتراض حسن الظن… يلي ذلك إجهاض حكومة عموم فلسطين التي تم الإعلان عنها في غزة ١ / ١٠ /١٩٤٨
… وقائع يطول سردها حتى
المبادرة العربية الأخيرة وانتهاء بالتطبيع والديانة
الإبراهيمية….والموقف الراهن مما يتعرض له أبناء
فلسطين من إبادة.

وعلى صعيد العلاقات العربية
البينية فشلت جامعة الدول العربية عمليا في معالجة الخلافات وفشلت في تطوير علاقات التعاون المشترك بما يخدم الأمن القومي وعملية التنمية والتقدم والازدهار
والتكامل في مختلف المجالات رغم الصيغ النظرية
ورقيا التي بقيت مجرد هياكل لا حياة فيها.

ولم تُعنَ الجامعة في ما يخص تقييم العلاقات الخارجية مع الدول، وآلية
تحدد المواقف العربية منها
بما يحقق مصالح الأمة.

كما أن جامعة الدول العربية
مع الأسف أثبتت أنها جامعة
أنظمة حُكم تقع تحت نفوذ الضغوط والمجاملة حتى على حساب الدول إرضاء
لبعض أنظمة الحكم لدرجة
إن بعض القرارات الخطيرة والكبيرة ربما تخالف ميثاق
الجامعة نفسها أحياناً.

وهنا يجب أن تبرز مصلحة الشعب العربي الكبير لأنه هو
وحده المتضرر الأكبر من واقع الجامعة وممارساتها التي لا تلبي المصلحة الشعبية وطموحات الأمة
في الوحدة والقوة والسيادة
والازدهار، والحياة الحرة الكريمة اللائقة بالإنسان
و بإرث أمتنا ودورها
التاريخي والحضاري والإنساني العريق.

وعليه فإن المصلحة العربية العليا تستوجب أن تتنادى جميع قوى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج رغم َ
الحدود وأن تصافح كلها وتتعاضد ( الأحزاب النقابات
والجمعيات والنوادي الاتحادات…. والمفكرون والعلماء…..و… إلخ) لتشكيل ( اتحاد قوى الشعب العربي)
القادر على الفعل والمبادرة
لتصويب خلل تلك الهياكل وقصور هذه الممارسات
بما يحقق مصلحة الأمة داخليا ويعيد النظر في علاقات أمتنا الخارجية
بناء على مواقف تلك الدول الأجنبية من قضايا أمتنا على
قاعدة التكافؤ والاحترام بلا
همينة ولا تبعية.
٣ / ١١ / ٢٠٢٣ م


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:27

عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية

23:06

عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

22:53

إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

22:30

عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب

22:21

عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة

22:13

عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين

22:11

اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة

22:03

عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون

21:45

عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة

21:35

بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد

21:28

القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة

20:44

جنبلاط عن كلمة نصرالله: “موزونة جدًا وواقعية”

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023