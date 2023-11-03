بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

قراءة سريعة للزواهرة في خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله

منذ 5 ساعات
قراءة سريعة للزواهرة في خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله

 

وطنا اليوم – كتب سهل الزواهرة في معرض تعليقه على خطاب حسن نصرالله الامين العام لحزب الله تحت عنوان قراءة سريعة في خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله :

أفكار مُرتبة و استعراض وضح موقف الحزب و أولوياته رغم ارتفاع النبرة و انخفاضها في بعض مواضع الخطاب و ترتبت هذه الأولويات رغم محاولات الالتفاف :
اولا : المصلحة الإيرانية .
ثانيا : الداخل اللبناني .
ثالثا : غزة .

كلام من طرف عربي يعد الأقوى سواء من دول أو تنظيمات فاعلة و هذا مقترن بفعل حقيقي على الحدود الشمالية و المعطيات التي زعم فيها دعمه للمقاومة لم يجانب الصواب بها رغم التوقعات الساذجة التي ذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك …

اثبت حزب الله بعد هذا الخطاب بما لا يدع مجالا للشك أنه أداة إيرانية مُطلقة بكل تفاصيلها و أنه لا يمكن أن يخالفها أو يتخذ قرارا منفردا بمعزل عنها …

الملاحظ بخطاب نصرالله عند حديثه عن التواطؤ الغربوأمريكي ضد المقاومة تسمية امريكا و بريطانيا و تجنبه ذكر فرنسا رغم موقفها الأشد خزيًا و هذا يُعطي انطباع لا شك فيه أن الرجل ينظر بالعين الرئيسية إلى الداخل اللبناني و عدم الزج به مباشرة في آتون الصراع الدائر حاليا في ظل العلاقة الفرنسية اللبنانية المتداخلة و المُعقدة ، و أن موضوع غزة ثانوي بالنسبة للبنان و إبقاءه بعيدا عن أي استهداف صهيوني له ، طبعا هذا بعد الاعتبار الإيراني الذي ليس من مصلحته أصلا الإنخراط المباشر في هذا الصراع …

تجنب نصر الله الانتقاد العلني و القاسي للدول العربية و أنظمتها خصوصا من ثبت خيبة الأمل بها لا بل و تواطئها و هذا طبعا ليس إلا توجيه ايراني بعدم التصعيد خصوصا بعد التقارب الإيراني السعودي بشكل خاص و هذا يثبت أنه أي نصر الله وحزبه خاضع فقط للسياسة الإيرانية و مصالحها و ينصاع حتى كلاميًا لتلك المصالح …

المُدقق في تعبيرات نصر الله و ترتيب جمله و تكراره لبعض الأفكار وتجنبه بعض الكلمات و المفردات أن الرجل عنده مشكلة أصلا مع ما حدث في السابع من أكتوبر و ما تكراره الحديث عن المقاومة اللبنانية و تاريخها إلا شيء في صدر الرجل ينم عن عدم رضا سواء بعدم علمه و علم باقي محور المقاومة عن العملية أو حتى الفعل الخارق الذي قامت به و الذي قزَّم ما عداه من مواجهات سابقة مع الكيان ، ربما ….

تجنب نصر الله الحديث عن حليفه الأقرب النظام السوري و اكتفى فقط بالرهان على الميليشيات العراقية و حوثي اليمن و هذا يدلل على خوفه من الزج بالنظام السوري الضعيف البائس في غمار هذا الأمر و هو يعلم مدى هشاشة هذا النظام و الخوف من أن أي حديث له عالي النبرة أن يكون ضحيته الأسد و نظامه ، و تركيزه على العراق و اليمن لعلمه أن العراق هناك حساسية أمريكية تجاه أي فعل بمواحهته أما الحوثي فيكفي ذراعه التي تمتد إلى عنق السعودية و حساسية ذلك عند امريكا خصوصًا بعد تفاهمات إيران و السعودية الأخيرة …

*بالنهاية خطاب نصر الله خطاب واقعي لمن يفهم دور حزب الله و مرجعيته و تعقيدات الداخل اللبناني و مدى أهمية غزة من كل ذلك ….


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:27

عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية

23:06

عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

22:53

إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

22:30

عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب

22:21

عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة

22:13

عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين

22:11

اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة

22:03

عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون

21:45

عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة

21:35

بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد

21:28

القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة

20:44

جنبلاط عن كلمة نصرالله: “موزونة جدًا وواقعية”

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023