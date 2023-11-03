الاحتلال يستهدف محيط مستشفيي القدس والإندونيسي بعد مجزرة مروِّعة بالشفاء

وطنا اليوم:استهدف طيران الاحتلال ، مساء الجمعة ، محيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعتين على ارتكاب مجزرة مروِّعة بحق المدنيين؛ إثر استهداف محيط مستشفى الشفاء الطبي في غزة؛ حيث وقع عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي لمدخل المستشفى، في اليوم الثامن والعشرين من الحرب على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن العشرات سقطوا بين شهيد وجريح في قصف استهدف قافلة سيارات إسعاف تقلّ مصابين بجروح خطيرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية