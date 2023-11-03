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الالاف من اعضاء حزب الميثاق الوطني يشاركون في الوقفة التضامنية الوطنية التي دعا لها الحزب

منذ 6 ساعات
الالاف من اعضاء حزب الميثاق الوطني يشاركون في الوقفة التضامنية الوطنية التي دعا لها الحزب

وطنا اليوم:شارك الالاف من اعضاء حزب الميثاق في الوقفة الشعبية التضامنية الوطنية من امام مسجد الكالوتي التي دعى الها الحزب عقب صلاة الجمعة اليوم.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه الاشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض للابادة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بحرب تستهدف المدنيين العزل من الاطفال والنساء.
امين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني قال ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والتفاف الشعب الاردني حوله يقوم بجهود كبيرة لوقف الحرب الهمجية على الاشقاء في فلسطين وخصوصا قطاع غزة الذي يتعرض لحرب ابادة تستهدف المدنيين العزل والنساء والاطفال.
وشدد المومني على ان الاردن لن يسمح بتدنيس الحدود وسيكون مقبرة لكل من يحاول العبث او الاقتراب من حدودنا
وشدد المومني على رفض الاردنيين المزاودة على مواقف الاردنية المشرفه تجاه القضية الفلسطينية ولم يوفر جهدا تجاه هذه القضية المركزية لكل اردني مؤكدا أن الأردن هو أرض الرباط والظهير والسند للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال.
وكانت ابرز هتافات الميثاق الوطني هيك علمنا ابو حسين شعب واحد مش شعبين
وبالروح بالدم نفدك يا ابو حسين ، اول ما نبدأ ونقول صلوا عالنبي الرسول ، احنا والامن والجيش تجمعنا لقمة العيش ،يحيا الاردن وتحيا غزة هاشم ،لا لتهجير اخوتنا الفلسطينيين .
هذا وسيستمر حزب الميثاق الوطني في وقفاته التضامنية الوطنية مع الاشقاء في فلسطين من كافة محافظاتنا الاردنية.


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