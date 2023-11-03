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مجزرة جديدة بقصف الاحتلال لبوابة مجمع الشفاء الطبي

منذ 5 ساعات
مجزرة جديدة بقصف الاحتلال لبوابة مجمع الشفاء الطبي

وطنا اليوم:استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون جراء استهداف قافلة سيارات إسعاف، بقصف جوي إسرائيلي، الجمعة، أمام مجمع الشفاء الطبي كانت تقل جرحى باتجاه معبر رفح.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من الشهداء والجرحى ينزفون أمام بوابة المستشفى، فيما جرى نقل مصابين إلى داخل المستشفى.
وقال شهود عيان، إن المكان كان مكتظا بالمواطنين الذي جاؤوا لملء بعض عبوات المياه من أمام بوابة المستشفى


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