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23:27
عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية
23:06
عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية
22:53
إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل
22:30
عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب
22:21
عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة
22:13
عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين
22:11
اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة
22:03
عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون
21:45
عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة
21:35
بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد
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عاجل – حسن نصر الله : معركة طوفان الاقصى اصبحت ممتدة في اكثر من جبهة واكثر من ساحة
3 نوفمبر 2023
حسن نصر الله : معركة طوفان الاقصى اصبحت ممتدة في اكثر من جبهة واكثر من ساحة
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23:27
عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية
23:06
عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية
22:53
إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل
22:30
عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب
22:21
عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة
22:13
عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين
22:11
اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة
22:03
عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون
21:45
عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة
21:35
بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد
21:28
القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة
20:44
جنبلاط عن كلمة نصرالله: “موزونة جدًا وواقعية”
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن