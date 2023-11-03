عاجل – حسن نصر الله : معركة طوفان الاقصى اصبحت ممتدة في اكثر من جبهة واكثر من ساحة

22:21

عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة