الإصلاح النيابية: سنتقدم باستقالتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب ينال فريحات، خلال كلمته في الاعتصام الحاشد الذي نفذ اليوم الجمعة أمام مسجد الكالوتي، “سنتقدم باستقالتنا إذا لم تتم الاستجابة لمطالب إلغاء أي من الإتفاقيات التطبيعية ولم تتم إعادة التجنيد الإجباري والجيش الشعبي.”

واضاف،” قدمنا مشروع قانون إلغاء معاهدة وادي عربة وقدمنا مقترحا لإلغاء اتفاقية الغاز وهناك مذكرة نيابية وقعها عشرات النواب تطالب بايجاد المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدولة لإعادة التجنيد الإجباري والجيش الشعبي.”

وشارك آلاف الأردنيين من مختلف الفعاليات، بمسيرة حاشدة من أمام المسجد الكالوتي في العاصمة عمّان، دعما وانتصارا للمقاومة الفلسطينية، في ظل هجمات عنيفة وإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يواجه آلة القتل الدموية الصهيونية، وسط صمت عربي وغطاء غربي.

ورددت الجموع الحاشدة، هتافات تؤكد الدعم الأردني المطلق للمقاومة وتطالبها بالثأر لدماء عشرة آلاف شهيد في غزة وعشرات الآلاف من الجرحى، مؤكدين الحق الفلسطيني في المقاومة حتى زوال الاحتلال وكنسه من أرض فلسطين.