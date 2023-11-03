نتنياهو لبلينكن: لا قرار بدخول الوقود إلى غزة

وطنا اليوم:عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأوضح مكتب نتنياهو بعد اللقاء مع بلينكن أنه لا قرار بدخول الوقود إلى غزة.

وعقب لقاء نتنياهو، شارك بلينكن في اجتماع مشترك لمجلس الحرب (كابينت الحرب)

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإسرائيلي “مصممون على دعم إسرائيل ولن نتوانى في ذلك أبدا، يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ونحرص على عدم تكرار تلك الهجمات” في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أوقعت مئات القتلى في صفوف الإسرائيليين.

وأضاف “وضحنا لإسرائيل أنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال”، وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن بلينكن سيحث إسرائيل على الموافقة على سلسلة من الوقف القصير والمؤقت للعمليات العسكرية، وذلك من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مستشاريه، حذّروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية، مع اشتداد الغضب العالمي بسبب ما يجري في غزة.

وقالت المصادر، إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، أثارت استياء بايدن وفريق الأمن القومي.

وأضافت، أن الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، أكدوا خلال مباحثات خاصة مع الإسرائيليين تآكل الدعم لإسرائيل.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله، إن “مشكلة إسرائيل أن الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها”.