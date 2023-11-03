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إجراءات مشددة ..5500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

3 نوفمبر 2023
إجراءات مشددة ..5500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

وطنا اليوم:أدى 5500 فلسطيني مقدسي، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية ، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة.
وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.
وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف فلسطيني


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