بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الدفع بمزيد من الدبابات لتشديد الحصار على غزة

3 نوفمبر 2023
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الدفع بمزيد من الدبابات لتشديد الحصار على غزة

 

وطنا اليوم – قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين وطوابير مدرعات، مدعومين بسلاحي الجو والبحرية، توغلوا داخل مدينة غزة يوم الخميس، واصفا التقدم بأنه “مرحلة مهمة أخرى في الحرب”، وأشار إلى أن إسرائيل قد تسمح بنقل الوقود الذي طال انتظاره إلى مستشفيات القطاع.

سيكون احتلال المدينة، وهي أكبر مدينة في غزة ومعقل حكام حماس في القطاع، مهمة شاقة للجيش الإسرائيلي، الذي ستجبر تطلعاته في الإطاحة بحركة حماس الجنود على القتال عبر المتاهة الحضرية المزدحمة المليئة بالقنابل والأفخاخ المتفجرة والتي تمر تحتها شبكة واسعة من الأنفاق التي يستخدمها المسلحون لنصب الكمائن أو مباغتة القوات.

وفي بيان أدلى به من قاعدة جوية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن القوات حاصرت المدينة في الجزء الشمالي من القطاع من عدة اتجاهات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:27

عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية

23:06

عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

22:53

إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

22:30

عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب

22:21

عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة

22:13

عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين

22:11

اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة

22:03

عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون

21:45

عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة

21:35

بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد

21:28

القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة

20:44

جنبلاط عن كلمة نصرالله: “موزونة جدًا وواقعية”

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023