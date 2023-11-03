رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الدفع بمزيد من الدبابات لتشديد الحصار على غزة

وطنا اليوم – قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين وطوابير مدرعات، مدعومين بسلاحي الجو والبحرية، توغلوا داخل مدينة غزة يوم الخميس، واصفا التقدم بأنه “مرحلة مهمة أخرى في الحرب”، وأشار إلى أن إسرائيل قد تسمح بنقل الوقود الذي طال انتظاره إلى مستشفيات القطاع.

سيكون احتلال المدينة، وهي أكبر مدينة في غزة ومعقل حكام حماس في القطاع، مهمة شاقة للجيش الإسرائيلي، الذي ستجبر تطلعاته في الإطاحة بحركة حماس الجنود على القتال عبر المتاهة الحضرية المزدحمة المليئة بالقنابل والأفخاخ المتفجرة والتي تمر تحتها شبكة واسعة من الأنفاق التي يستخدمها المسلحون لنصب الكمائن أو مباغتة القوات.

وفي بيان أدلى به من قاعدة جوية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي إن القوات حاصرت المدينة في الجزء الشمالي من القطاع من عدة اتجاهات.