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الخارجية الإيرانية: المنطقة جاهزة لمواجهة مختلف السيناريوهات مع الاحتلال

3 نوفمبر 2023
الخارجية الإيرانية: المنطقة جاهزة لمواجهة مختلف السيناريوهات مع الاحتلال

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، إن المقاومة الفلسطينية والمنطقة جاهزة لمواجهة مختلف السيناريوهات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف اللهيان أن أمريكا وتل أبيب تتحملان مسؤولية تداعيات استمرار المجازر في قطاع غزة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال لافروف، الجمعة، إنه من الضروري وقف إطلاق النار ونقل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وفي السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك جرائم ترتكب ضد الإنسانية في قطاع غزة ويتم قصف المستشفيات بوحشية.
وأكد أردوغان خلال القمة العاشرة لقادة الدول الناطقة بالتركية في أستانا عاصمة كازاخستان أن الأولوية تقوم حاليا على تحقيق وقف إنساني لإطلاق النار سريعا


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