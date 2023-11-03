الصدر يطلب من 4 دول بينها الاردن السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين

طلب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين.

وفي بيان نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه الصدر رسالة إلى حكومات الأردن ومصر ولبنان وسوريا، طالبا السماح لمناصريه الصدريين بالوصول السلمي لحدود فلسطين مع بعض التبرعات العينية من ماء ودواء وطعام ووقود لإدخالها بالتنسيق مع هذه الحكومات إلى غزة.

وأعرب الصدر عن أمله في أن “تمكن هذه الدول الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم خلال الأيام المقبلة”، معتبرا أنه في حال موافقة هذه الدول على طلبه فهذا شرف سيخطه لهم التاريخ والمستقبل.

وتهعد الصدر لهذه الدول بالالتزام بالنظام والقانون والسلمية التام، وختم بالقول “كلنا واع وراع ومسؤولون عن ما يحدث في غزة”.