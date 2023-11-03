هل سيُغيِّر مجريات الحرب .. إسرائيل تمنع بثّ خطاب نصر الله

وطنا اليوم:منذ أنْ أعلن الأمين العّام لحزب الله اللبنانيّ، السيّد حسن نصر، عن أنّه سيُلقي خطابًا اليوم الجمعة الثالث من تشرين الثاني الجاري، انشغل الإعلام الإسرائيليّ على مختلف مشاربه في تحليل هذه الخطوة، وحاول الخبراء والمحللين والمختصّين استشراف أقوال السيّد نصر الله، وماذا سيكون لخطابه من وقعٍ على مجريات العدوان الذي يشنّه جيش الاحتلال ضدّ قطاع غزّة منذ السابع من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) المنصرم.

عُلاوةً على ذلك، لاحظ المستشرق تسفي يحزكيئيلي في القناة الـ 13 بالتلفزيون العبريّ أنّ نصر الله قام بتقديم خطابه من ساعات الليل إلى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت فلسطين، لافتًا إلى أنّ هذا التقديم هدفه السيطرة على الأجندة الإعلاميّة في الكيان، والتي تنتظر وسائل إعلامه بفارغ الصبر الخطاب لأهميته التاريخيّة في هذه المرحلة.

وغنيٌّ عن القول إنّ هذا الاهتمام الإسرائيليّ بخطاب نصر الله يؤكِّد أنّ الكيان يأخذ على محملٍ من الجّد موقف نصر الله، ويخشى أنْ يكون خطابه بمثابة إعلان حربٍ قد تقوم إلى حربٍ إقليميّةٍ في الشرق الأوسط، وإجبار إسرائيل خوض الحرب على عدّة جبهاتٍ.

جديرٌ بالذكر أنّ الرقابة العسكريّة الإسرائيليّة منعت وسائل الإعلام العبريّة من نقل خطاب السيِّد نصر الله ببثٍ حيٍّ ومُباشرٍ.

يُشار أيضًا في هذا السياق إلى أنّ أكثر من ثمانين بالمائة من الإسرائيليين، وفق بحثٍ علميٍّ أجري في الكيان، يثِقون بأقوال وتصريحات السيّد نصر الله، فيما يؤومن أقّل من 10 بالمائة بأقوال قادتهم