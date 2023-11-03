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قبيل خطاب نصرالله… نهار مشتعل وقصف إسرائيلي متواصل جنوب لبنان

3 نوفمبر 2023
قبيل خطاب نصرالله… نهار مشتعل وقصف إسرائيلي متواصل جنوب لبنان

 

لم يهدأ ليل الجنوب بعد ساعات مشتعلة شهدت إحدى أكبر العمليات العسكرية لـ”#حزب الله” ضدّ المواقع الإسرائيلية، منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، وما تبعها من #قصف إسرائيلي “غير مسبوق” على نطاق واسع من القرى والبلدات الجنوبية. صباح اليوم، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات القوزح، علما الشعب، عيتا الشعب، رامية والجبّين، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

يأتي ذلك قبيل ساعات من خطاب مرتقب للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن #نصرالله، هو الأول منذ بدء الحرب في غزّة والتصعيد العسكري جنوباً. وتزامناً، أعلن المتحدث باسم #الجيش الإسرائيلي أنّ “الجيش في حالة تأهّب قصوى جدّاً جدّاً على الحدود الشمالية، ومستعدّون للرد على كل مصادر النيران”. وقد عاشت المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية ليلاً حذراً، تخلّله قصف عنيف وغارات عديدة بالطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب والضهيرة، وأودية محيطة ببلدات زبقين وياطر وحانين وبيت ليف، ما أدّى إلى إصابة منزل في عيتا الشعب بأضرار جسيمة.


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