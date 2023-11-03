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هجمات جديدة لكتائب القسام ومقتل 5 جنود إسرائيليين منهم قائد دبابة في غزة

3 نوفمبر 2023
هجمات جديدة لكتائب القسام ومقتل 5 جنود إسرائيليين منهم قائد دبابة في غزة

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت 4 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بينما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 338 منذ عملية طوفان الأقصى.
ونشرت كتائب القسام بيانا جاء فيه “باغتنا قوة صهيونية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر”.
وأكدت الكتائب استهداف 3 آليات إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذائف “الياسين 105”.
وفي وقت لاحق أعلنت الكتائب قنص جندي إثر استهداف قوات إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس قذائف “تي بي جي”، وأكدت اشتعال النيران في المبنى.
كما أعلنت أن عناصرها باغتت قوة إسرائيلية راجلة غرب إيرز واشتبكت معها من مسافة صفر.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة، خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.
كما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة في العمليات البرية بغزة.
ومنذ بدء التوغل البري في غزة منتصف الأسبوع الجاري، قتل 24 عنصرا في الجيش الإسرائيلي، بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن 338 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تواصل خوض معارك ضارية في مواجهة مقاتلي حركة حماس.
وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أكد -أمس الخميس- أن أعداد القتلى الإسرائيليين “أكبر بكثير” مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، وتوعد -في كلمة له- بجعل غزة “لعنة التاريخ” على إسرائيل.
وقال أبو عبيدة، “إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك”. وخاطب الإسرائيليين قائلا، “ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء”.


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