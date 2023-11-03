بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين

3 نوفمبر 2023
الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين

وطنا اليوم:أدى أردنيون في مختلف محافظات الأردن صلاة الغائب ،عقب صلاة الجمعة على شهداء قطاع غزة إثر استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وشهداء فلسطين المحتلة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عممت في وقت سابق لمديري مديريات الأوقاف في المملكة، بآداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

طوفان الأقصى
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:27

عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية

23:06

عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

22:53

إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

22:30

عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب

22:21

عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة

22:13

عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين

22:11

اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة

22:03

عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون

21:45

عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة

21:35

بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد

21:28

القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة

20:44

جنبلاط عن كلمة نصرالله: “موزونة جدًا وواقعية”

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023