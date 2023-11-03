الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين

وطنا اليوم:أدى أردنيون في مختلف محافظات الأردن صلاة الغائب ،عقب صلاة الجمعة على شهداء قطاع غزة إثر استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وشهداء فلسطين المحتلة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في مختلف مدن الضفة الغربية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عممت في وقت سابق لمديري مديريات الأوقاف في المملكة، بآداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء.

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ28 على التوالي عدوانه وقصفه المكثف على غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية في القطاع.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية