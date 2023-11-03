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صحيفة : وزير الخارجية الأردني غيَّر وجهة هولندا بتصويت الجمعية العامة

3 نوفمبر 2023
صحيفة : وزير الخارجية الأردني غيَّر وجهة هولندا بتصويت الجمعية العامة

وطنا اليوم:نشرت صحيفة إن أر سي الهولندية خبراً مفاده بأن هولندا كانت تميل إلى التصويت بـ”لا” بخصوص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي جرى أواخر الشهر الماضي لوقف إطلاق النار في غزة.
قالت الصحيفة في خبرها إن هولندا كانت ترى أن القرار يفتقر إلى إدانة واضحة للهجوم “الإرهابي” -بحسب وصفها- الذي نفذته حماس في 7 تشرين أول الماضي.
وأشار الخبر إلى أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، هدد بأنه “إذا لم تدعم الدول الأوروبية القرار فإن دعم الدول العربية لمساعدة أوكرانيا سيصبح صعباً”.
وصوت لصالح القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 121 دولة


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