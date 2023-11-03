10 شهداء باستهداف مجموعة من عمال القبور في غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول 10 شهداء إلى مستشفيات شمال غزة نتيجة استهداف مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا شمال القطاع

يشار إلى أن حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9163 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، منهم 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 138 والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري