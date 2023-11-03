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شاهد : سماعات المساجد في الضفة الغربية تبث خطاب أبو عبيدة

3 نوفمبر 2023
شاهد : سماعات المساجد في الضفة الغربية تبث خطاب أبو عبيدة

وطنا اليوم:أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه مئذنة مسجد في جنين؛ بسبب بث خطاب أبو عبيدة عبر مكبرات الصوت.
وقامت قوات الاحتلال بتجريف شارع في جنين للدخول الى المدينة وملاحقة المجاهدين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لبث خطاب الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عبر مكبرات الصوت في مساجد الضفة الغربية.
ونشر نشطاء، مشاهد مصورة، لبث خطاب أبو عبيدة، عبر مكبرات مساجد جنين، وطولكرم، بصوت مرتفع، ليسمعها سكان المناطق والبلدات.
وكان أبو عبيدة، بث كلمة صوتية، مساء اليوم الخميس، وقال إن مقاتلي كتائب القسام يواصلون التصدي لتحركات قوات الاحتلال، في غزة، وتم تدمير ما مجموعه كتيبة دبابات على محاور التقدم.
وأوضح أبو عبيدة في كلمة صوتية، أن عناصر القسام، تمكنوا من الالتفاف “خلف خطوط العدو” والهجوم عليه من نقطة صفر.
وأشار إلى تنفيذ هجمة مضادة مساء اليوم الخميس، في محور شمال غرب مدينة غزة، وتمكن المقاتلون من تدمير 6 دبابات وناقلتي جنود وأوقعوا خسائر كبيرة في صفوف الجنود.
وقال أبو عبيدة، إن أعداد القتلى، أعلى بكثير مما تعلنه قيادة جيش الاحتلال.
وأضاف: “نشعر بالفخر عندما تتفاخر قوات العدو باختراق محاور في قطاع غزة، وكأنها تخترق محاور دولة عظمى”، مضيفا: “وقوات الاحتلال لا يتعدى تقدمها مناطق زراعية مفتوحة أو زقاق حي”

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