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اسرائيل تحول أموال الضرائب للسلطة باستثناء غزة

3 نوفمبر 2023
اسرائيل تحول أموال الضرائب للسلطة باستثناء غزة

وطنا اليوم:قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الكابينت وافق على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية باستثناء الأموال المخصصة لغزة.
الى ذلك وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الخميس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وجاء التصويت بأغلبية 226 صوتا مقابل 196 صوتا، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.


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