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إعادة قرابة 7 آلاف عامل فلسطيني إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد تعذيبهم

3 نوفمبر 2023
إعادة قرابة 7 آلاف عامل فلسطيني إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد تعذيبهم

وطنا اليوم:أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قرابة 7 آلاف عامل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة.
وبين مصدر أن هؤلاء العمال من قطاع غزة وكانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة قبل بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023 وجرى إعادتهم للقطاع.
ولفت إلى أنه جرى تعذيب العمال قبل اعادتهم عبر معبر أبو كرم سالم، مشيرا لوجود فيديوهات توثق الاعتداء عليهم وجرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
واشار إلى أن جرى ترك العمال يسيرون مشيا نحو 2 كيلو متر بظل القصف الكثيف بعد خروجهم من المعبر، مؤكدا أنه لا موصلات متاحة لإيصالهم لبيوتهم بعد خروجهم من المعبر.
وقال إن هنالك اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى شطر القطاع لمنطقتين شمالي وجنوبي.
وتحدث عن استشهاد 7 فلسطينيين خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي لهم وهم يدفنون ذويهم في مقبرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وبين أنه استشهد 5 فلسطينيين جراء غارة نفذها الاحتلال على مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة.


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