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قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية

3 نوفمبر 2023
قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية

وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن قرابة 645 ألف أردني وأردنية فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي حتى الآن.
ودعت الوزارة الأردنيين للاستمرار بتفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من الخدمات كافة التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني، وذلك في تصريح للمملكة.
وكانت أعلنت الوزارة الخميس عن إعادة خدمة تفعيل الهوية الرقمية، وذلك بعد توقف تفعيلها لأقل من 48 ساعة لغايات التحديث.
وقالت إن التطبيق يمكن من خلاله الاطلاع على المستندات والوثائق الرقمية والمعلومات الشخصية الرقمية الخاصة وإجراء العديد من الخدمات الحكومية الرقمية بأي وقت وأي مكان.
ولتفعيل الهوية الرقمية أوضحت الوزارة أنه يمكن الذهاب إلى أقرب محطة من محطات سند المنتشرة في جميع محافظات الأردن/ أو استخدام تطبيق البنوك التالية: (تطبيق البنك العربي، تطبيق بنك الإسكان، تطبيق بنك الاتحاد، تطبيق بنك كابيتال).
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أكد التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.
تسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.
تطبيق “سند”، أطلقته الحكومة في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله


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