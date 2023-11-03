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طائرات أميركية مسيرة تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى

3 نوفمبر 2023
People stand among the rubble of a destroyed mosque during Israeli air strikes, in Gaza City on October 9, 2023. Israeli troops fought to regain control of the desert around the Gaza Strip and evacuate people from the embattled border area on October 9, 2023, as the death toll from the war with Hamas surged above 1,100 by the third day of clashes. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

وطنا اليوم:قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة ردا على الاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع المحتجزين، وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.
ويقول مسؤولون أميركيون إن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن سقوط أكثر من 9 آلاف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 21 ألفا.
وقبل أيام بدأت قوات الاحتلال عمليات توغل بري، تواجهها قوات المقاومة التي تشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق، وفقا لوكالة رويترز


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