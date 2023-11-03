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شاهد : مقاتل القسام يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر

3 نوفمبر 2023
شاهد : مقاتل القسام يفجر أقوى دبابة لدى إسرائيل من المسافة صفر

وطنا اليوم:في لقطة نادرة ، ظهر مقاتل من كتائب “عز الدين القسام” وهو يلتحم بآلية عسكرية إسرائيلية في غزة ليضع عبوة فوقها من مسافة صفر,
ويظهر في الفيديو مقاتل من حماس وهو يقترب من الدبابة الإسرائيلية ويلصق بها عبوة ناسفة “العمل الفدائي”.
وبعد انفجار العبوة، يمسك المقاتل قذيفة “الياسين 105” ويطلقها نحو الدبابة ليدمرها تماما.
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” قد صرح اليوم الخميس، بأنه بعد 27 يوماً من بدء معركة “طوفان الأقصى” تواصل عناصر القسام التصدي للقوات الإسرائيلية في جميع المحاور في غزة.
وأضاف أن “عناصر القسام تمكنت في الـ48 ساعة من تدمير كتيبة دبابات وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الجيش الإسرائيلي”.
وأكد أن “قوات النخبة في كتائب القسام تلتف خلف خطوط العدو وتقوم بالإغارة على تجمعات الجنود ومهاجمتهم من نقطة الصفر”

 


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