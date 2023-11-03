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جولة ساخنة قبل كلمة نصرالله.. واشنطن: لا مؤشر حرب من “الحزب”

منذ 3 ثواني
جولة ساخنة قبل كلمة نصرالله.. واشنطن: لا مؤشر حرب من “الحزب”

 

 

عشية إطلالة الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله اليوم، وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول الماضي، عرفت جبهة الجنوب أمس تصعيداً غير مسبوق في سياق تداعيات حرب القطاع الفلسطيني، فقد أعلن «الحزب» قصف «19 موقعاً إسرائيلياً»، وردّت إسرائيل بـ»ضربة واسعة النطاق» على أهداف لـ»حزب الله». ومن نتائج هذه الجولة الساخنة، أنّ ما سميّ «قواعد الاشتباك الجديدة» التي حصرت المواجهات في شريط يبلغ عرضه نحو 5 كيلومترات على جانبيّ الحدود، تجاوزتها جولة أمس فتوسع الاقتتال الى أكثر من 10 كيلومترات على جانبيّ الحدود. ومن نتائج توسيع المواجهات، أنه أفيد ليلاً عن سقوط أربعة قتلى نتيجة القصف على وادي السلوقي الذي كان سابقاً خارج «قواعد الاشتباك

وتزامناً مع هذا التصعيد الميداني، تحدث رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين عمّا سمّاه «الكلام الفصل (اليوم) مع الأمين العام لـ»حزب الله»، وسنستمع إلى الكلمة التي تحدّد المسار والمستقبل».

وفي المقابل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: «سننتظر ما سيقوله نصرالله. ورسالتنا له ولأي طرف آخر أنّ عليه ألّا يوسّع الصراع». وأضاف في مؤتمر صحافي: «نحن قلقون من استمرار الهجمات على القوات الإسرائيلية هناك في الشمال، وكذلك الإسرائيليون، لكنني لا أعتقد أننا رأينا أي مؤشر حتى الآن، على وجه التحديد، الى أنّ «حزب الله» مستعد للذهاب بكامل قوته».


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