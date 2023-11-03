مسيرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثاً عن الرهائن

نفذت طائرات استطلاع مسيرة أمريكية طلعات في سماء قطاع غزة بحثاً عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس الفلسطينية خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الرهائن. وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن 10 أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

وطوقت القوات الإسرائيلية يوم الخميس مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.