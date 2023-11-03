مجلة امريكية: خياران فقط امام نتنياهو وله ان يختار

قال السفير الأمريكي الأسبق لدى “إسرائيل”، دانيال كيرتزر، إن “أيام بنيامين نتنياهو في رئاسة وزراء إسرائيل باتت معدودة”.

وأكد كيرتزر، في مقال نشره في مجلة /فورين بوليسي/ الأمريكية، اليوم الخميس، أن أمام نتنياهو خيارين: أولهما هو تحمل مسؤولية الإخفاقات السياسية والاستخباراتية والعملياتية التي حدثت بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والخيار الثاني، أنه سيُجبر على التنحي من جانب لجنة التحقيق التي ستنعقد بعد الحرب.

ورأى الدبلوماسي الأميركي، الذي شغل أيضا منصب سفير بلاده لدى مصر سابقا أيضا، أنه يتعين على نتنياهو الرحيل الآن قبل أن يفقد ما وصفه “بالقليل المتبقي لديه من الاحترام”.

وأشار كيرتزر إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجرت بطريقة درامية الصورة التي رسمها نتنياهو لنفسه بوصفه “حارسا أمينا لإسرائيل” خلال السنوات الطويلة التي تصدر فيها المشهد.

وعقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، بينهم مئات الجنود، وأسر أكثر من 230 آخرين، تصاعدت الانتقادات الموجهة للقيادة العسكرية والسياسية في “إسرائيل” وعلى رأسهم نتنياهو مع اتهامات له بالتقصير ودعوات له بالتنحي فورا.