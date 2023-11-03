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عاجل.. الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا

منذ ساعة واحدة
عاجل.. الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا

عاجل.. الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا


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