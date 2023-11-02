إسرائيل تكشف عن كمية ونوعية الأسلحة والمعدات التي وصلتها

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه منذ تصاعد الصراع، وصلت 100 طائرة شحن وخمس سفن إلى إسرائيل، محملة بأكثر من 3000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات المدرعة والمعدات الطبية.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: “بحلول هذا الوقت، قامت 100 طائرة وخمس سفن بتسليم أكثر من 3000 طن من الأسلحة والمركبات المدرعة ومعدات الحماية والدروع الواقية من الرصاص والمعدات الطبية، وغيرها من الإمدادات إلى إسرائيل”.

وأضافت: “اشترت وزارة الدفاع معدات بقيمة حوالي 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) من شركات إسرائيلية”.

هذا ورفضت نقابات النقل البلجيكية في وقت سابق، التعامل مع شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، ودعت جميع أعضائها إلى الامتناع عن خدمة تسليمها، مشيرين إلى أنهم يدعمون من يدعو إلى السلام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة سجلت 218 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة و19 هجوما في إسرائيل.

ومع دخول الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع. فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع ضحايا القصف المتواصل إلى 9061 قتيلا و32000 مصاب.