بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إصابات وحرائق بقصف لكتائب القسام من لبنان مستوطنة كريات شمونة

2 نوفمبر 2023
إصابات وحرائق بقصف لكتائب القسام من لبنان مستوطنة كريات شمونة

وطنا اليوم:قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدداً من المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية، في أعقاب سلسلة عمليات نفذها حزب الله ضد المواقع الإسرائيلية.
وأفاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش الإسرائيلي قصف عدداً من البلدات بالقذائف الفوسفورية، كما قصف عشوائياً الأحراش من الناقورة حتى الضهيرة.
من جهتها، أعلنت المقاومة الفلسطينية في لبنان، الخميس، أنها قصفت مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمال الأراضي التي تحتلها إسرائيل بـ12 صاروخا ردا على مجازر الاحتلال بحق سكان قطاع غزة.
بالمقابل؛ أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) عن قلقها البالغ إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، ما يعرّض قوات حفظ السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.
وقال الناطق الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان، إن “قذيفتين سقطتا وانفجرتا بعد ظهر أمس على بعد عشرة أمتار من موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، ما ألحق أضراراً جسيمة بجدار وآلية تابعة لليونيفيل.
وأشار إلى أن (اليونيفيل) تعرب مجدداً عن قلقها البالغ إزاء تعرّض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار، ما يعرّض قوات حفظ السلام وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.
ودان أي استخدام للمناطق القريبة من مواقع القوات الدولية لشنّ هجمات عبر الخط الأزرق وأي استهداف للمناطق القريبة من مواقعها لأي سبب من الأسباب، لافتا إلى أن الهجمات على قوات حفظ السلام جريمة وانتهاك للقانون الدولي”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
07:51

مسيرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثاً عن الرهائن

07:43

المخابرات الامريكية تقيم الاستعدادات الايرانية للرد على اسرائيل

07:38

مجلة امريكية: خياران فقط امام نتنياهو وله ان يختار

07:33

ابوزيد : الهدف من التحركات العسكرية للواء جعفاتي في شمال غزة هو تطويق “غزة المدينة”

07:19

عاجل – مصدر غربي: صفقة تبادل أولية بين حماس وإسرائيل بطريقها للتنفيذ

07:19

هذا ما سيقوله ائمة المساجد على المنابر اليوم

07:19

عاجل.. الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا

07:13

عاجل | القناة 12 العبرية: حماس بعثت رسائل نصية إلى هواتف أقارب الأسرى لديها، تدعوهم إلى الضغط على روابط لمعرفة مصير أبنائهم

00:18

ناشطة في هذا البلد العربي تتخابر مع “الموساد”

00:09

سمير جعجع: حزب الله يرتكب جريمة كبرى اذا أدخل لبنان في الحرب

23:21

إسرائيل تكشف عن كمية ونوعية الأسلحة والمعدات التي وصلتها

23:16

عاجل – الجيش الإسرائيلي يعلن “تطويق مدينة غزة”

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023